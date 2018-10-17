Парламентарии России и Германии выразили поддержку проекту "Северный поток - 2"

Немецкие парламентарии в ходе встречи с российскими коллегами выразили поддержку проекту строящегося газопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил во вторник журналистам в Берлине первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, посетивший германскую столицу в рамках официального визита думской делегации.



"Обменялись вопросами по теме экономического сотрудничества. Мы сошлись во мнении, что такой важнейший проект как "Севпоток - 2" должен быть реализован. Немецкие коллеги высказали твердое убеждение, что этот проект принесет пользу и России, и Германии. Несмотря на известное политическое давление со стороны США, этот проект должен быть реализован", - отметил он.



В частности, Жуков встретился с заместителем председателя Бундестага Томасом Опперманом и уполномоченным правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с РФ Дирком Визе.



Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.



Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств - России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Разрешение на строительство газопровода не выдала только Дания, которая, по словам премьер-министра страны Ларса Лекке Расмуссена, собирается заблокировать или отложить реализацию проекта.



Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Партнеры "Газпрома" - германские Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и Royal Dutch Shell (Великобритания и Нидерланды) - профинансируют 50% проекта.



Начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников ранее сообщал, что суммарный объем средств, привлеченных Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2") у партнеров, достиг €2 млрд.

