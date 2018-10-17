Разрыв отношений между РПЦ и Константинополем не помешает верующим поклоняться святыням

Верующие Русской православной церкви (РПЦ) смогут поклоняться любым общехристианским святыням после разрыва отношений между Московским и Константинопольским патриархатами. Однако прихожанам РПЦ, по решению синода, состоявшегося 15 октября в Минске, не разрешается участие в таинствах Константинопольской церкви.



Члены Священного синода РПЦ в ходе состоявшегося накануне заседания признали невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом в связи с его "посягательством на каноническую территорию" РПЦ на Украине. Разочарование в связи с решением синода РПЦ выразил президент Украины Петр Порошенко. Представители Константинопольского патриархата (экзархи) вернулись на Украину для подготовки "к объединительному собору".



В Кремле обеспокоены развитием отношений между РПЦ и Вселенским патриархатом. "Мы, конечно, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Представители православных церквей в Болгарии, Польши и Грузии заявили, что им нужно время, чтобы изучить все аргументы РПЦ. Только после этого они готовы будут высказать свою позицию. В то же время патриарх Сербский Ириней заявил о том, что действия Константинопольского патриархата ведут к расколу не только на Украине, но и в других поместных Церквях.



Разрыв общения РПЦ с Константинопольским патриархатом не лишает верующих Русской православной церкви возможности поклоняться святыням, где бы они ни находились, заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. "Мы ведь почитаем и те общехристианские святыни, которые находятся сегодня в ведении католиков. Достаточно вспомнить мощи святителя Николая Чудотворца в итальянском городе Бари", - добавил он, отметив, что "лишь малая часть святынь христианского мира находится в ведении Константинопольского патриархата".



Вместе с тем, подчеркнул Балашов, прихожанам РПЦ по решению синода отныне не разрешается участвовать в таинствах Константинопольской церкви, в частности, причащаться.



В свою очередь секретарь Русской духовной миссии в Иерусалиме (РДМ) Игумен Никон (Головко) сообщил корреспонденту ТАСС, что паломники из России смогут принимать участие во встрече Благодатного огня в Иерусалимском Храме Воскресения Христова, известном также как Храма Гроба Господня. "Все будет зависеть от того, как поведет себя Иерусалимский патриархат. Если он воспримет сторону Константинопольского патриархата и разрешит раскольникам из числа филаретовцев служить на Гробе Господнем и в остальных своих церквях, то тогда нам придется сослужение прекратить, и, соответственно, наши паломники просто в таком случае не будут иметь канонического права даже причащаться на этих богослужениях", - сказал игумен Никон.



"Что касается встречи Благодатного огня, я думаю, это не помешает им [паломникам из РФ] присутствовать (на встрече огня в Храме Гроба Господня - прим. ред.), но вот участвовать в богослужениях или литургиях они уже не будут иметь права", - добавил секретарь РДМ.



По словам пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священника Александра Волкова, не будет и сложностей с принесением Благодатного огня из Иерусалима в Россию на Пасху, так как "принесение святынь есть действие, совершаемое по совместной договоренности двух Церквей или их отдельных епархий". "Благодатный огонь приносится из Иерусалима, от Патриарха Иерусалимского. И здесь нет никаких связей с ситуацией, сложившейся между Московским и Константинопольским патриархатами", - сказал Волков.



Разрыв отношений Русской православной церкви с Константинополем серьезно обеспокоены в Кремле. "Мы, конечно же, очень внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдаем за тем, как развиваются отношения между Русской православной церковью и Вселенским патриархатом. Это вызывает нашу озабоченность", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ.



"Мы надеемся на то, что все-таки мудрость восторжествует, но в то же время мы, конечно, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены", - добавил Песков.



При этом он не стал уточнять, что имеет в виду под интересами РПЦ. "Насчет интересов РПЦ сама Церковь должна давать пояснения. Мы не можем вмешиваться в церковные дела", - пояснил представитель Кремля, отметив, что православие - "одна из основных религий в России, то, естественно, нам [во властных структурах РФ] не безразлично то, как развиваются отношения РПЦ с другими церквами".



Президент Украины Петр Порошенко был разочарован голосованием синода РПЦ в Минске о разрыве общения с Константинопольским патриархатом. "Я надеялся, что этого не произойдет, но мы должны были быть готовы к этому процессу. Я был разочарован голосованием синода и украинских представителей, они не за объединение народа", - заявил он.



Порошенко считает, что решением синода РПЦ "поставила себя на путь самоизоляции". "Я уверен, что такая реакция духовной и светской российской власти и церковного руководства лишь подтверждает, что мы с вами на правильном пути", - добавил он.



На встрече с президентом Украины представители Константинопольского патриархата (экзархи) заявили, что вернулись в страну для подготовки "к объединительному собору", результатом которого может стать предоставление томоса на автокефалию. При этом экзархи добавили, что готовы работать с представителями всех православных организаций на Украине, "включая иерархов и духовенство УПЦ в лоне РПЦ".



По их мнению, объединение возможно, поскольку на синоде Константинопольского патриархата были отменены санкции против лидеров двух неканоничных украинских церквей.



"Теперь они возвращены в свой сан, а с ними и их духовенство. Поэтому если есть вопросы на счет неканоничности их таинств, то они теперь каноничны", - заявил архиепископ Памфильской и Западной епархии УПЦ в США Даниил.



Константинопольский патриархат на состоявшемся 9-11 октября заседании синода подтвердил решение о том, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины, и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Кроме того, было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.



На то, что действия Константинопольского патриархата ведут к расколу не только на Украине, но и в других поместных церквях, указал патриарх Сербский Ириней. "Мы за единство церкви, согласие, ответственность, верность канонам и против всего, что разделяет и ведет к опасности раскола", - заявил он в интервью газете "Вечерне новости".



Патриарх сербский рассказал, что от имени Сербской православной церкви делал все, чтобы помочь избежать худшего сценария. "Прежде всего, наш собор обратился к его святейшеству (патриарху Константинопольскому Варфоломею - прим. ред.) с призывом не торопиться и идти путем диалога и всеправославного консенсуса. Затем наш синод вновь обратился в том же духе, наконец, я лично выразил нашу позицию во время встречи с Вселенским патриархом в Салониках. Конечно, предварительно я разговаривал с патриархом Московским, а позицию нашей церкви мы передали всем автокефальным церквям. Позиция заключается в том, что надо полностью и без исключений уважать вековой церковный порядок и святые каноны, что наша мать-церковь в Константинополе, к сожалению, по мнению огромного большинства епископов и теологов Сербской православной церкви, сегодня не делает", - сказал сербский первоиерарх.



Архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, управляющий в Канаде приходами Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) также считает, что действия Константинополя вносят раскол во все мировое православие. "Это вносит раскол в мировое православие, когда сейчас нужно, наоборот, держаться вместе, чтобы бороться со всеми теми антихристианскими явлениями, которые мы видим и ежедневно испытываем в нашей жизни, - сказал он. - Это очень сильно подрывает такую работу, и я надеюсь, что как и было сказано в документе Московской патриархии, патриарх Варфоломей со своим архиерейским собором одумаются и изменят это ошибочное и, я бы сказал, незаконное действие".



По словам архиепископа Гавриила, РПЦЗ полностью поддерживает решение Русской православной церкви, касающееся разрыва отношений с Константинопольским патриархатом, и надеется на поддержку и остальных православных церквей. "Не надо забывать, что Русская церковь по численности - это примерно половина всего православного мира, и совершенно непонятно и удивительно, что патриарх Константинопольский Варфоломей мог принять такое решение, не учитывая даже этот явный факт", - сказал управляющий приходами РПЦЗ в Канаде.



По мнению президента Православного совета Ливана Роберта Абъяда, действия Константинопольского патриархата, направленные против РПЦ, поощряются из Вашингтона. "Соединенные Штаты стоят за действиями Константинопольского патриархата, направленными на подрыв позиций Русской православной церкви, которая является защитницей христианства на Востоке", - сказал Абъяд. "Московская Патриархия, а не Константинополь является оплотом всемирного православия, поэтому американский заговор, осуществляемый на Украине, направлен против России и ее церкви, к которой устремлены взоры восточных христиан", - добавил он.



Абъяд сообщил, что Православный совет Ливана готовит обращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу от имени христиан Антиохийской церкви. "Мы призовем патриарха Кирилла провести объединительную встречу всех Церквей, выступающих против раскольнических действий не только на Украине, но повсюду в христианском мире", - сказал православный нотабль. По его словам, вокруг РПЦ "должны сплотиться сейчас все, кто отстаивает единство православия". "Это необходимо, чтобы дать отпор внешнему вмешательству", - подчеркнул он.



Председатель совета Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий уверен, что кризис в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом возможно преодолеть с помощью церковной дипломатии, а разрешение конфликта может способствовать укреплению позиций православия в мире. "Я бы в любом случае разделял слова и действия", - сказал он.



"Как во всякой дипломатии, в церковной дипломатии, наверное, есть свои тайны. Могут быть достигнуты какие-то договоренности. Раньше времени их не откроют, потому что это очень чувствительная тема", - отметил эксперт.



По его мнению, "вековая христианская мудрость" может помочь РПЦ и Константинопольскому патриархату прийти к согласию. "Я надеюсь, что решение конфликта может оказаться чрезвычайно продуктивным и полезным с точки зрения дальнейшего развития. Развитие идет только через конфликт, только через борьбу. Я думаю, что это касается и православия, которому нужно серьезно задуматься о своей роли в мире", - подчеркнул Быстрицкий.



Эксперт также считает, что США оказывают определенное влияние на Киев в вопросе предоставления украинской Церкви автокефалии, однако основные действия в сложившейся ситуации предпринимаются именно Украиной. "Мы живем в мире символов. Поскольку Украина ориентируется на США, а США занимают по отношению к России, мягко скажем, достаточно острую, критическую позицию, думаю, что так можно сказать", - отметил Быстрицкий, отвечая на вопрос, влияет ли Вашингтон на Киев в контексте данного вопроса. "Но мотор этой истории все-таки находится на Украине", - подчеркнул он.



