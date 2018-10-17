Трейлер "Хроник хищных городов" собрал миллионы просмотров

Финальный проморолик постапокалиптического боевика "Хроники хищных городов" стал интернет-хитом, собрав к настоящему моменту более 5 миллионов просмотров.



В ленте демонстрируется мир будущего, в котором города будут двигаться, словно гигантские машины. Они перемещаются по опустевшей земле в поисках ресурсов.



По сюжету фильма, героиня Эстер Шоу хочет отомстить за убийство матери и отправляется на борт Лондона. Однако план мести не срабатывает, вследствие чего она и молодой человек по имени Том Нэтсуорти оказываются в рядах сопротивления.







