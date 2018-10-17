Суд признал неправомерным обвинение против журналистов Васильца и Тимонина

Суд признал обвинение против журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина на 9 лет тюрьмы неправомерным. Обвинительный акт против них признан не соответствующим законодательству Украины.



Об этом сообщается на странице члена Общественного Движения "Центр свободы слова" Дмитрия Тодорова в Facebook.



"Вот он наш суд, самый "гуманный и справедливый"?! Оказывается обвинение Дмитрий Василец (Dmitry Vasilets) и Евгения Тимонина на 9 (девять) лет тюрьмы сегодня признали неправомерным. А вернее, обвинительный акт не соответствует законодательству Украины", - отметил он.



Тодоров сообщил, что благодаря адвокатам Елены Лиошенко и Наталии Вознюк (Nataliya Vozniuk) его вернули прокуратуре на доработку. Вот такая вот небольшая, очередная Победа", - указано в опубликованном сообщении.

