Энергетический триллер-2. Rab-ские тарифы
Продолжаем исследование коррупционного спрута в энергетике, начатое в предыдущей статье. Вскоре к узаконенным схемам «нагрева населения» типа «Роттердам +» и «Дюссельдорф +», может прибавиться новая – RAB-тарифы. Об этом обмолвился глава ФГИ, комментируя перенос приватизации облэнерго с этого года на следующий. Мол, ждем от НКРЭКУ запуска так называемых RAB-тарифов. Как только их запустят, энергетические активы тут же будут выставлены на продажу. Что это за новшество и сколько денег могут вынуть из населения с его помощью? Это мы и решили узнать.
Начнем с заявления ФГИ. Как сказал и.о. главы этого ведомства Виталий Трубаров, срок приватизации облэнерго сознательно смещен, в связи с планами Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) внедрить некое RAB-регулирование. В октябре – начале ноября этого года состоится третий этап отбора советников для тех облэнерго, где у государства есть контрольный пакет акций. «По каждому из предприятий будет разработана отдельная модель, но, если мы говорим о сроках (продажи, – автор), то это уже однозначно 2019 год – с февраля по май».
Что же это за тарифы такие, под которые подтягивают приватизацию облэнерго? Если коротко, то это система, при которой в цену на электричество закладывается определенный процент, который владельцы энергетических компаний инвестируют в обновление инфраструктуры.
При этом более технологичные компании должны получать больше возмещения. Что теоретически должно стимулировать владельцев облэнерго строить новые электросети вместо изношенных и менять устаревшее оборудование. Но практически в наших условиях просто появляется немалая надбавка к стоимости, которую олигархи привычно положат в свой карман.
Право устанавливать новые RAB-тарифы Нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг получила в соответствии с новым законом «О рынке электроэнергии Украины» с 1 апреля 2018 года. Но пока она этого еще не делала.
Планировалось, что внедрение RAB-тарифов начнется уже после парламентских выборов – с 2020 года – дабы не будоражить и так нервного избирателя. Тем более, впереди еще одна неприятная «инъекция» – введение абонплаты на коммунальные услуги. Не говоря уже о «плясках» вокруг цены на газ.
Украинский коммерческий газ при одинаковой себестоимости с казенным продается вдвое дороже благодаря похожей схеме: компании закладывают в расходы дорогостоящие компоненты – азведку и бурение новых скважин. Но фокус в том, что закладывать-то закладывают, а вот бурят далеко не всегда
Но поскольку теперь «рабские» тарифы привязывают к приватизации облэнерго, а приватизацию, как сказал Трубаров, хотят провести в следующем году, они вполне могут появиться уже будущей осенью. Несмотря на отрицательный социальный эффект. И это понятно: бюджету надо что-то «кушать», не может он в год выборов основа остаться без приватизационных доходов.
Что это означает для рядового потребителя электроэнергии? То, что со следующей осени владельцам облэнерго разрешат дополнительно закладывать в тарифы 12,5% стоимости своих активов. И это отразится на наших платежках.
Кстати, читаю много заявлений должностных лиц и околовластных аналитиков о том, что RAB-тарифы не повлияют на цену кВт•ч, так как это просто такая себе внутренняя «дележка» тарифа. Исключительно для целей модернизации.
Не верьте. Аналогичная история с себестоимостью газа собственной добычи. Мы писали, что цена, по которой НАК «Нефтегаз Украины» покупает у частных предприятий их товар не только вдвое выше государственной, но даже выше импортной. На сегодня это 7629 грн. за тысячу кубометров (без НДС) или $275-277 за тысячу кубов.
Украинский коммерческий газ при одинаковой себестоимости с казенным продается вдвое дороже благодаря похожей схеме: компании закладывают в расходы дорогостоящие компоненты – азведку и бурение новых скважин. Но фокус в том, что закладывать-то закладывают, а вот бурят далеко не всегда.
Не случайно же закон о рынке электроэнергии выписан так, чтобы не допустить строгого контроля за тем, действительно ли энергетические магнаты вложат дополнительные средства, полученные ими от RAB-тарифов, в модернизацию энергетической инфраструктуры или разложат по карманам.
Но это не главный подводный камень. Все чаще в прессе встречаются рассуждения о том, что 27 энергетических компаний страны распределили между собой пять отечественных олигархов и одна российская группа. С россиянами все понятно без комментариев. Представителям страны-агрессора нечего делать в стратегической отрасли нашей страны. Геть! Что же касается отечественных олигархов, то все они, прямо скажем, какие-то неправильные. Надо их заменить на новых. Желательно европейских.
Но европейские компании не спешат на наш энергорынок, пока власти не сделает на нем «генеральную уборку». И тут самое время процитировать еще одну нашу публикацию – «Необъявленная реформа: зачем Западу прибирать к рукам нашу энергетику».
Мы рассказывали о том, что пока тарифы на электроэнергию были низкими, иностранных инвесторов ничего тут не интересовало. Но со временем, когда народ научится платить много, а олигархов заставят провести техническое перевооружение отрасли за свой счет, инвесторы появятся. И вытеснят местных конкурентов.
В конце концов, на фоне повышения цен на газ, бензин, горячую и воду и отопление дополнительный платеж за электроэнергию уже не будет выглядеть чем-то из ряда вон выходящим. Особенно, если облечь его в правильную риторику. Дорогие сограждане, вы же хотели в Европу? Ну, вот вам и Европа
Увольнение с поста главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка было первым шагом по исполнению требований Евросоюза. Второй шаг – это внедрение в соответствии с законом «О рынке электроэнергии Украины» так называемого третьего энергопакета ЕС.
Речь идет о кардинальных изменениях на украинском энергорынке. Облэнерго будут разделены на два юрлица: одно займется передачей электрики и обслуживанием сетей, второе – продажей.
Вместо ГП «Энергорынок», которое сейчас оптом скупает сейчас всю производимую электроэнергию, должна быть создана свободная биржа. Работать на ней смогут независимые трейдеры, конкурирующие друг с другом.
По замыслу реформаторов, они должны напоминать интернет-провайдеров. Правда, пока не до конца ясно, как на практике отключить свою квартиру от одного «электрификатора» и перейти к другому, чей тариф и условия более выгодные. Но Европа в такие мелочи не вникает.
Она, судя по всему, серьезно претендует на нишу «торговцев светом». При условии, если там можно будет неплохо заработать. А для этого нужно что? Выгодное тарифообразование. Например, те же самые RAB-тарифы.
Именно поэтому Фонд госимущества сознательно подтягивает приватизацию самых привлекательных облэнерго (с контрольными пакетами акций) под старт действия «рабских тарифов». То, что для населения это означает рост цен, никого не волнует. Скорее всего, сюрприз будет реализован после президентских выборов. А там – хоть трава не расти.
В конце концов, на фоне повышения цен на газ, бензин, горячую и воду и отопление дополнительный платеж за электроэнергию уже не будет выглядеть чем-то из ряда вон выходящим. Особенно, если облечь его в правильную риторику. Дорогие сограждане, вы же хотели в Европу? Ну, вот вам и Европа. Третий энергопакет ЕС и все такое. Конечно, придется доплатить. Но как иначе?
Правда, зарождается сомнение: отчего власть так настойчиво пытается исполнить именно это свое обещание? Мы много чего обещали Евросоюзу, но далеко не все выполнили. Оказывается, «за что уплочено – должно быть проглочено».
Евросоюз дал второй кредитный транш прошлой макрофинансовой помощи в размере 600 млн. евро и пообещал еще 1 млрд. евро новой при условии проведения энергореформы. Кто же в здравом уме откажется от такого искушения. Тем более, в отсутствии кредитов МВФ и привязанных к ним других займов.
Население, которое уже переплачивает олигархам около $1 млрд. в год за электроэнергию, благодаря формуле «Роттердам +», заплатит и за введение RAB-тарифов. Никуда оно не денется. Не случайно тарифы уже назвали рабскими. Мы не рабы? Рабы не мы? Та невже!