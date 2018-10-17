Энергетический триллер-2. Rab-ские тарифы

Продолжаем исследование коррупционного спрута в энергетике, начатое в предыдущей статье. Вскоре к узаконенным схемам «нагрева населения» типа «Роттердам +» и «Дюссельдорф +», может прибавиться новая – RAB-тарифы. Об этом обмолвился глава ФГИ, комментируя перенос приватизации облэнерго с этого года на следующий. Мол, ждем от НКРЭКУ запуска так называемых RAB-тарифов. Как только их запустят, энергетические активы тут же будут выставлены на продажу. Что это за новшество и сколько денег могут вынуть из населения с его помощью? Это мы и решили узнать.



Начнем с заявления ФГИ. Как сказал и.о. главы этого ведомства Виталий Трубаров, срок приватизации облэнерго сознательно смещен, в связи с планами Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) внедрить некое RAB-регулирование. В октябре – начале ноября этого года состоится третий этап отбора советников для тех облэнерго, где у государства есть контрольный пакет акций. «По каждому из предприятий будет разработана отдельная модель, но, если мы говорим о сроках (продажи, – автор), то это уже однозначно 2019 год – с февраля по май».



Что же это за тарифы такие, под которые подтягивают приватизацию облэнерго? Если коротко, то это система, при которой в цену на электричество закладывается определенный процент, который владельцы энергетических компаний инвестируют в обновление инфраструктуры.



При этом более технологичные компании должны получать больше возмещения. Что теоретически должно стимулировать владельцев облэнерго строить новые электросети вместо изношенных и менять устаревшее оборудование. Но практически в наших условиях просто появляется немалая надбавка к стоимости, которую олигархи привычно положат в свой карман.



Право устанавливать новые RAB-тарифы Нацкомиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг получила в соответствии с новым законом «О рынке электроэнергии Украины» с 1 апреля 2018 года. Но пока она этого еще не делала.



Планировалось, что внедрение RAB-тарифов начнется уже после парламентских выборов – с 2020 года – дабы не будоражить и так нервного избирателя. Тем более, впереди еще одна неприятная «инъекция» – введение абонплаты на коммунальные услуги. Не говоря уже о «плясках» вокруг цены на газ.



Украинский коммерческий газ при одинаковой себестоимости с казенным продается вдвое дороже благодаря похожей схеме: компании закладывают в расходы дорогостоящие компоненты – азведку и бурение новых скважин. Но фокус в том, что закладывать-то закладывают, а вот бурят далеко не всегда

В конце концов, на фоне повышения цен на газ, бензин, горячую и воду и отопление дополнительный платеж за электроэнергию уже не будет выглядеть чем-то из ряда вон выходящим. Особенно, если облечь его в правильную риторику. Дорогие сограждане, вы же хотели в Европу? Ну, вот вам и Европа