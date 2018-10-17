Украина потеряла позиции в рейтинге конкурентоспособности

Украина занимает 83 место в ежегодном Глобальном рейтинге конкурентоспособности стран, составленном специалистами Всемирного экономического форума (WEF). Всего в рейтинге анализируется ситуация в 140 странах, передает Радио Свобода. Рядом с Украиной в рейтинге – Доминиканская республика и Македония.



Первое место в рейтинге впервые за десятилетие занимают США. В первой пятерке также Сингапур, Германия, Швейцария, Япония.



Польша в рейтинге 37-я, а Россия заняла 43 место. Наименее конкурентной году стала экономика Чада и Йемена.



Рейтинг WEF составляется на основе оценки показателей стран по 12 основным критериям, которые в целом содержат около 100 позиций. По каждой из них страна может получить от 0 до 100 баллов.



К этим показателям входят, в частности, развитие инфраструктуры, валютного и фондового рынка, работа государственного аппарата, судебной системы, деловая активность, уровень образования, показатели занятости населения, криминогенная ситуация, инновационные возможности, состояние здравоохранения.



У Украины, согласно рейтингу, 77 место – по уровню адаптации технологий, 110 место – по уровню развития государственных институтов, 131 место – по уровню макроэкономической стабильности, 94 место – по состоянию здравоохранения, 58-е – по уровню инновационных возможностей , 46 – по уровню образования, 66 – рынку труда.

