Россия проведет выборы в "ЛДНР" с вероятностью в 99% - Моцик

Россия отказалась отменить "выборы" в так называемых "Донецкой и Луганской народной республиках" 11 ноября, вероятность их проведения 99%. Об этом на пресс-конференции сказал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Александр Моцик, передают Украинские новости.



"Мы не уговорили Россию отменить "выборы", которые она хочет провести на оккупированных территориях Донбасса 11 ноября... Мы видим, что РФ будет их проводить. Эти "выборы" на 99% состоятся", - сказал он.



Моцик отметил, что переговоры в формате ТКГ зашли в тупик. "Ситуация близка к тупиковой, и она стала такой из-за позиции России", - заявил посол. По его словам, РФ хочет "заморозить" конфликт на Донбассе и отказывается от дипломатического урегулирования ситуации.

