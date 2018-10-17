Польша подписала 20-летний контракт на поставку газа из США

Нефтегазовая компания Польши PGNiG подписала контракт с американской компанией Venture Global LNG на поставку в Польшу 2 млн тонн в год сжиженного природного газа. Об этом сообщили в польской компании, передает УНН.



Польская компания после заключенного в июне соглашения подписала контракты на 20 лет с двумя дочерними компаниями Venture Global LNG - Venture Global Calcasieu Pass, LLC и Venture Global Plaquemines LNG, LLC.



Как отмечается, новые контракты предусматривают поставки в целом 2 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год. Это около 25 грузов в год.



"В течение 20 лет PGNiG будет покупать от каждой из компаний 1 млн тонн СПГ ежегодно на основе FOB (свободного борта)", - сказано в сообщении.



То есть продавец будет поставлять СПГ на танкерном судне до загрузочного порта, и покупатель сможет свободно распоряжаться грузом, в частности решать вопрос об его назначении. Газ будет предназначаться для внутренних потребителей или для продажи.

