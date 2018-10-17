Дания проведет общественные слушания по Северному потоку-2

Датское энергетическое агентство 14 ноября проведет общественные слушания по возможности альтернативного пути для газопровода Северный поток - 2. Об этом говорится в отчете организации об оценке воздействия на окружающую среду для датского участка газопровода.



Отмечается, что власти Дании или общественные организации до 12 декабря могут оставить комментарии к отчету по проекту газопровода.



"Отчет об оценке воздействия на окружающую среду для проекта северо-западного (альтернативного) маршрута Северного потока-2 доступен для обсуждения, комментарии по отчету принимаются до 12 декабря", - говорится в сообщении.

