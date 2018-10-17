За первый день работы с TruCam патрульные составили более 200 админпротоколов

За дневную смену 16 октября, в первый день полноценного применения устройств измерения скорости TruCam патрульные составили 231 административный материал за нарушение скоростного режима. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель начальника департамента патрульной полиции Нацполиции Алексей Билошицкий, передает УНН.



"За дневную смену 16 октября составлен 231! административный материал за нарушение скоростного режима", - написал он.



Напомним, штраф за превышение скорости более чем на 20 км/ч составит 255 грн. Штраф за превышение скорости более чем на 50 км/ч - 510 грн.

