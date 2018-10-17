В Госавиаслужбе сумели замять три смертельные аварии самолетов «Черниговской высшей авиационной школы» - СМИ

В Госавиаслужбе сумели замять три смертельные аварии самолетов «Черниговской высшей авиационной школы» (ЧВАШ), к которым может быть причастен Сергей Бильчук - младший брат главы ведомства Александра Бильчука. Об этом говорится в материале-расследовании, опубликованном ресурсом Знай.ua.



С 2015-го по 2017-й год ЧВАШ потеряла в районе арендованного ею аэродрома «Пивцы» (Черниговская область) три самолета. Две аварии произошли с разницей в три дня в мае 2017 года. Причем, сведения о последней были скрыты от СМИ. Все пилоты погибли.



Причиной всех трех аварий специалисты Национального бюро по расследованиям авиакатастроф назвали неисправность летательных аппаратов, за которые в авиашколе отвечает руководитель подразделения техобслуживания самолетов Сергей Бильчук.



В частности, 17 июля 2015 года возле села Кобыжча Бобровицкого района упал самолет Х-32 «Бекас» без регистрационных знаков, не внесенный в Госреестр гражданских воздушных суден Украины. Причиной аварии стал обрыв лопатки авиадвигателя. Тело пилота было разорвано на куски и разбросано в радиусе 30 метров.



26 мая 2017 года во время совершения не согласованного с «Украерорухом» полета упал на жилой дом и загорелся легкомоторный самолет Cessna-172M (36-летний пилот сгорел заживо). Причина аварии - техническая неисправность заднего узла авиадвигателя.



30 мая 2017 года после взлета с «Пивцов» упал самолет AEROPRAKT А22-L2 UR-VCA. 34-летнему пилоту оторвало голову и обе руки. Причина крушения - неподача авиационного топлива в авиадвигатель. Именно данная авария была впоследствии засекречена.



Сергей Бильчук при этом не понес ответственности в ходе расследования уголовных дел по статье УК о нарушении правил безопасности полетов, которое привело к гибели людей. Не применила Госавиаслужба никаких санкций и к авиашколе.



Издание объясняет это тем, что «Черниговская высшая авиашкола» на самом деле занимается не столько обучением пилотов-любителей, сколько оказанием услуг по ввозу и регистрации авиатехники, оформления документов на летную годность и т.д. Другими словами, является прокладкой между главой Госавиаслужбы Александром Бильчуком и заинтересованным бизнесом. Прежде всего – представителями рынка «теневой авиации».



Автор расследования ссылается на публикации в зарубежных СМИ о существовании в Украине широкой сети нелегальной (незарегистрированной) малой авиации и секретных аэродромов, расположенных преимущественно вдоль западной границы Украины. Он приводит цифры, обнародованные польскими журналистами, что число малых самолетов может достигать 1,5 тыс. штук, включая самодельные. Притом, что в государственный реестр внесено только 450 из них, а документы для полетов имеют лишь 315 самолетов.



