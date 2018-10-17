Более половины украинцев за создание в стране единой поместной церкви - опрос

Более половины украинцев положительно относятся к идее создания в стране единой поместной церкви, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг". Согласно полученным данным, обнародованным в среду на сайте "Рейтинга", 54% опрошенных поддерживают идею создания в Украине единой поместной церкви. Противоположное мнение – у 19%, безразлично высказываются об этом также 19%.



Самый высокий уровень поддержки - на западе (68%) и в центре страны (58%). На юге сторонников этой инициативы не менее 45%, а на востоке - 37%. В юго-восточных областях фиксируется относительно большее количество тех, кто равнодушно или отрицательно относится к этой теме (около четверти респондентов в каждой категории).



Высокий уровень поддержки идея поместной церкви имеет среди самых старших опрошенных (61%). Среди молодежи таких около 45%, среди представителей среднего возраста - 51%. В разрезе конфессий наибольшую поддержку инициатива автокефалии имеет среди прихожан Украинской греко-католической церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата. В целом среди этих категорий уровень поддержки идеи единой поместной церкви составляет более 75%. В среде прихожан других конфессий таких опрошенных около половины.



Наибольшее сопротивление идея поместной церкви имеет среди прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата), где более половины негативно относятся к этому. В то же время почти 28% благосклонно относятся к автокефалии.



36% всех опрошенных считают, что создание единой поместной церкви скорее объединит Украину, 23% утверждают, что эта инициатива никак не повлияет на консолидацию общества. В то же время 24% говорят о возможном расколе. Больше о расколе после получения автокефалии говорят на востоке (34%) и среди прихожан УПЦ (МП) - 57%.



30% респондентов считают, что возглавить единую поместную церковь должен глава УПЦ-КП патриарх Филарет. 7% считают, что главой должен стать предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий, 3% - предстоятель Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий. 11% считают, что ни один из них не должен возглавлять поместную церковь. 42% пока не сформировали по этому вопросу своего мнения.



Патриарх Филарет как возможный глава единой поместной церкви пользуется наибольшей поддержкой среди прихожан Церкви, которую он возглавляет (57%). В среде других конфессий его поддержка несколько ниже: среди сторонников УГКЦ таких 31%, представителей других конфессий - 21%, верующих без конфессии - 20%. Среди прихожан УПЦ (МП) главой единой поместной церкви скорее видят митрополита Онуфрия (29%). В то же время каждый десятый здесь не против, чтобы после получения автокефалии поместную церковь возглавил патриарх Филарет.



Опрос проводился с 27 сентября по 4 октября 2018 года среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

