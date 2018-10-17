Как выбрать снегоуборщик для большого загородного дома

Зимой от уборки снега возле дома никуда не деться. Снег идет часто, обильно, а иногда и ежедневно. Поэтому неудивительно, что дорожки, подъезды к дому и гаражу, двор и террасы оказываются засыпаны им намного быстрее, чем нам того хочется.

Очистка домашней территории от снега – занятие не из самых приятных. Но если у вас в руках хорошая снегоуборочная машина, то процесс становится легким, быстрым и даже приносит удовольствие.

Поскольку фактически за вас работает техника, то от ее мощности и функционала напрямую зависит результат работы. Учитывая этот факт, определяем главную задачу – правильно выбрать снегоуборщик. Ведь сильно мощная техника на небольшом участке – это просто «деньги на ветер» (в данном случае – «на снег»). Она потянет большие денежные затраты как при покупке, так и при эксплуатации, и не окупит себя. А если машина слабовата по мощности и показателям, то она попросту не справится с большой территорией или глубоким слежавшимся снегом. И то, и другое – плохо.

Поэтому, перед тем, как выбрать снегоуборщик, реально оцените свой участок и обдумайте, где и как вы будет его чистить зимой.

Место уборки снега: как много и как далеко нужно убирать

Густой снегопад засыпает весь участок, но потребность убирать его повсюду и полностью, существует крайне редко. Поэтому определите место, которое действительно нуждается в уборке. Это даст возможность выбрать привод у снегоуборщика: электрический или бензиновый. Размышлять нужно приблизительно так:

Если вам нужны только проходы к дому (дорожки), то с ними хорошо справится небольшой электрический снегоуборщик. Такая машина очень легкая в управлении, стоит недорого, использование – самое простое. Нужна лишь розетка в пределах длины сетевого кабеля. Небольшой агрегат, работающий от сети, удобен тем, что включать его можно по нескольку раз в день, быстро убирая мягкий свежевыпавший снег. Им же удобно чистить и террасы, дорожки, выложенные красивой плиткой или брусчаткой. Поскольку шнек у электро-снегоуборщика мягкий, прорезиненный, он не поцарапает дорогое покрытие. Самые маленькие представители этого класса (электрические снегоуборочные лопаты) используют даже на крыше, крыльце, веранде. Ориентированы такие устройства на маленькие площади – 2-3 сотки, можно вычистить и двор на 5-6 соток, если использовать качественный удлинитель для кабеля. Если площадь для уборки планируется больше, то электрика вам явно не подойдет. Нужно купить бензиновый снегоуборщик. Да, он стоит дороже, а его двигатель требует довольно хлопотного обслуживания, регулярной заправки маслом и бензином, но зато и руки у вас развязаны. Можно чистить снег вдали от дома и на больших площадях. Но бензиновые модели также не все одинаковы, у них существует большой диапазон выбора по мощности мотора, и по другим важным рабочим показателям. Поэтому, чтобы верно выбрать снегоуборочную машину с бензиновым приводом, нужно также учитывать размер своей территории.

Бензиновый снегоочиститель может быть:

Самоходным. Это аппарат с приводом на колеса, при работе он движется сам, Вам остается лишь управлять машиной и направлять ее в нужную сторону. Трансмиссия предусматривает наличие нескольких передних передач (2-4-6) и 1-2 задние (реверс для разворота).

Несамоходным. Движется за счет вращения собственного шнека, поэтому управляться с ним тяжелей. Нужно все время подталкивать прибор, а это утомляет и занимает время.

Несамоходные устройства ориентированы на площадь 10-20 соток. Площадь, которая по размеру больше, теоретически, ими тоже можно убрать, но это очень долго и трудно. Также учитывайте, что шнеки у таких моделей, как правило, резиновые. Замерзший снег они не «выгрызут», он им не «по зубам». Они хороши для подъездов к дому, расчистки проходов.

А для уборки снега на территориях 30-50 соток нужна мощная и самоходная снегоуборочная техника для дома. Мощность привода – от 4 до 6 лошадиных сил. Поскольку большую территорию убирают редко, не ежедневно, то снег на ней будет замерзшим и плотным. Именно поэтому все самые мощные машины оснащены большим металлическим шнеком. У многих из них уборка двухступенчатая, и часто и трехступенчатая – есть еще и крыльчатка, измельчающая снег в мелкую кашицу.

Большой и тяжелый бензиновый агрегат с мощностью от 8 лошадиных сил и выше убирает твердый снег на площадях 1-1,5 гектара. Вы сможете очистить не только свой участок целиком и полностью, а и дорогу возле дома и в поселке. Но стоят такие «монстры» со стальными спиралями и отменным функционалом довольно дорого, поэтому подумайте, стоит ли раскошеливаться, если участок намного меньше гектара.

Важный момент - ширина захвата ковша

На выбор снегоуборочной машины влияет еще такой важный параметр, как ширина его шнека. Этот показатель определяет количество проходов по выбранной площади. Чем уже ковш, тем дольше вы будете продвигаться. Зато сможете пройти в узкие и труднодоступные места. Широкий ковш – это быстрая уборка больших и ровных площадей. По ширине вы можете выбирать модели:

Электрические снегоуборочные лопаты с мотором 1 кВт – проходят около 30 см, удобны возле дверей дома, между скамейками, на крыше.

Электро-снегоуборщики с двигателем от 1 до 2,5 кВт - ширина ковша находится в диапазоне 40-50 см.

Бензиновая снегоуборочная машина для загородного дома всегда имеет ковш больше, чем полметра. И его размер напрямую зависит от мощности ее двигателя. 5-6 л.с. – 55-60 см, 7-8 л.с. – 60-70 см. А машины с мотором на 9-10 или даже 13 лошадок могут иметь ширину захвата и намного больше: от 80 см до метра. Есть и модели с самими широкими шнеками – свыше метра, может быть 1 метр 5 см, 108 или даже 114 сантиметров. В небольшом дворе такой агрегат не развернется, зато на площади в 1 гектар широкий ковш – просто находка. С ним не нужно долго «крутиться» вперед-назад, прошел несколько раз – и готово.

Дополнительный функционал, повышающий комфорт при работе

Для мощных моделей производители предусмотрели добавочные функции. Их наличие означает более высокую стоимость снегоуборщика, но вы платите деньги не за что-нибудь, а за удобство при использовании машины.

Основные элементы, повышающие комфорт:

Фара . Зимой темнеет рано, а рассветает поздно. А зачастую приходиться убирать снег вечером (после рабочего дня) или рано утром – перед выездом на работу. Понятно, что яркая галогеновая фара даст уникальную возможность работать в темное время суток.

. Зимой темнеет рано, а рассветает поздно. А зачастую приходиться убирать снег вечером (после рабочего дня) или рано утром – перед выездом на работу. Понятно, что яркая галогеновая фара даст уникальную возможность работать в темное время суток. Электрозапуск . Многие мощные модели оснащены электростартером. Он позволяет запустить машину одним поворотом ключа зажигания или простым нажатием кнопки. Это важно, когда машина тяжелая, и стартер проворачивается с трудом. Тем более, электростарт незаменим, когда техника хранится при низких температурах. Особенно данная опция важна в тяжелой и габаритной машине. Запускать ее ручным тросом очень трудно, нужно приложить физические усилия, да и тогда устройство с первого раза не запустится. А электрозапуск не откажет даже на сильном морозе. Единственное, о чем нужно помнить – подзарядка батареи, от которой работает электрический стартер. Она имеет вольтаж 12 Вольт и вмонтирована непосредственно в машину.

. Многие мощные модели оснащены электростартером. Он позволяет запустить машину одним поворотом ключа зажигания или простым нажатием кнопки. Это важно, когда машина тяжелая, и стартер проворачивается с трудом. Тем более, электростарт незаменим, когда техника хранится при низких температурах. Особенно данная опция важна в тяжелой и габаритной машине. Запускать ее ручным тросом очень трудно, нужно приложить физические усилия, да и тогда устройство с первого раза не запустится. А электрозапуск не откажет даже на сильном морозе. Единственное, о чем нужно помнить – подзарядка батареи, от которой работает электрический стартер. Она имеет вольтаж 12 Вольт и вмонтирована непосредственно в машину. Система работы одной рукой . Данная функция называется Free Hand Control. Она установлена на дорогих и качественных машинах. В обычных снегоочистителях вы одной рукой выжимаете рычаг сцепления, а другой прижимаете рычаг, отвечающий за вращение шнека. Нет возможности отпустить либо один, либо другой, ведь перестанут крутиться или колеса, или шнек. При наличии системы «свободные руки» есть возможность специальной кнопкой зафиксировать один из рычагов. Получается, что одной рукой вы управляете машиной, а другая освобождается для других функций (изменения дальности и направления выброса, переключения передач и т.д.).

. Данная функция называется Free Hand Control. Она установлена на дорогих и качественных машинах. В обычных снегоочистителях вы одной рукой выжимаете рычаг сцепления, а другой прижимаете рычаг, отвечающий за вращение шнека. Нет возможности отпустить либо один, либо другой, ведь перестанут крутиться или колеса, или шнек. При наличии системы «свободные руки» есть возможность специальной кнопкой зафиксировать один из рычагов. Получается, что одной рукой вы управляете машиной, а другая освобождается для других функций (изменения дальности и направления выброса, переключения передач и т.д.). Блокировка колес или гусениц . Мощный снегоуборщик для дачи весит 70-80 кг. Развернуть такую солидную машину очень и очень непросто. Поэтому лучше, когда агрегат оборудован функцией блокировки дифференциала. Она способна заблокировать вращение одного колеса (или гусеницы). Таким образом, одно колесо стоит на месте, а другое – быстро вращается. Машина сама делает оборот вокруг своей оси. Система блокировки актуальна для разворота габаритных уборщиков снега.

. Мощный снегоуборщик для дачи весит 70-80 кг. Развернуть такую солидную машину очень и очень непросто. Поэтому лучше, когда агрегат оборудован функцией блокировки дифференциала. Она способна заблокировать вращение одного колеса (или гусеницы). Таким образом, одно колесо стоит на месте, а другое – быстро вращается. Машина сама делает оборот вокруг своей оси. Система блокировки актуальна для разворота габаритных уборщиков снега. Подогрев ручек. Теплые ручки в морозное время – это непередаваемый комфорт и приятные ощущения. С ними можно работать долго, не боясь замерзнуть.

Колесная тяга или гусеничная – что лучше

Что лучше: колеса или гусеницы - частый вопрос от клиентов. Гусеничная снегоуборка хороша для неровных поверхностей, с бугорками, бордюрами и выступами. У гусеничных колес отличное сцепление. Особенно хорошо они проявляют себя на наклонных больших участках: не скользят и не буксируют. Гусеницы также неплохо зарекомендовали себя на грунтовой дороге, особенно разбитой и нуждающейся в ремонте.

Но на твердых поверхностях, таких, как асфальт, бетон, камень, мы рекомендуем брать колесное снегоуборочное устройство. Дело в том, что по камню гусеничный протектор изнашивается быстрее, тут удобней колеса.

Кроме того, учтите, что колесной моделью намного легче маневрировать, она отлично развивать скорость, поддается поворотам и разворотам. А вот гусеницы - менее скоростные и поворотливые.

Дальность выброса снега

Снег выбрасывается через дефлектор. Угол наклона его верхней части регулируется практически во всех машинах. Регулировочный винт может находиться непосредственно на желобе. Вы вручную поднимаете дефлектор и фиксируете его положение винтом. Это не очень удобно и занимает некоторое время. Ведь нужно останавливаться и регулировать выброс. Намного комфортнее, когда рычаг изменения дальности установлен на панели. Если есть еще и в придачу функция «свободные руки», то дальность полета можно менять прямо на ходу, не останавливая двигатель.

Чем выше установить наклон желоба выброса, тем дальше будет отлетать снежная масса. Поэтому в технических характеристиках моделей всегда указано диапазон выброса: от 1 метра (минимум) – и до максимального расстояния. Этот самый максимум, на который ваша техника сможет выбросить снег, определяется мощностью привода. У электрических или маломощных бензиновых – до 5 метров.

Бензиновые модели с мотором на 4-5 л.сил отбрасывают снег на 6-8 метров, чуть помощнее – до 10 метров. Только мощные снегоуборщики с двигателями от 9 лошадок могут кидать от 10 метров и больше.

При выборе этого параметра нужно учесть, что заявленные характеристики не всегда отвечают реальным фактам. Дело в том, что выбросу может сильно мешать ветер. А еще тяжелый и мокрый снег однозначно летит ближе, чем сухой и свежий при одинаково настроенной дальности выброса. Поэтому, если данная величина имеет для вас значение, то выбирайте максимальное расстояние с запасом.

Несколько советов по уборке

Электрическими моделями старайтесь пользоваться только для свежего сухого снега. Если их регулярно перегружать, долго такие машинки не протянут. Возьмите за правило – выпал небольшой снежный покров, тут же удалите его, ведь для этого всего-то нужно – воткнуть вилку в розетку и пройтись с прибором по двору.

Бензиновый снегоочиститель подготовить к работе сложнее. Понятно, что им вы не сможете убирать каждый день. Но даже бензиновыми моделями снег лучше убирать часто, не дожидаясь, пока он замерзнет на твердую массу, не поддающуюся даже зубам стального шнека. Такой хорошо залежавшийся снег даже самые мощные машины убирают с трудом.

Также трудно убрать и сильно мокрый снежный покров. Снежную кашу при почти нулевой температуре шнек кое-как соберет и всосет в желоб. Но вот в самом желобе она как бы застревает, намерзает на его стенках. Получается, что проход в дефлекторе становится намного уже, чем он должен быть. От этого сильно страдает дальность выброса. Хорошо, когда желоб металлический – по его скользким стенкам масса проходит лучше, чем по пластиковой трубе.

Если у вас большой участок, а снег вы удаляете редко, то предпочтительней всего – солидный и тяжелый снегоуборщик с агрессивным шнеком, мощным двигателем и системой блокировки. А если поверхность еще и бугристая, и наклонная, то ваш выбор – гусеничный ход.



