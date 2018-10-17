В Керчи взорвалось самодельное взрывное устройство, это теракт – Росгвардия

Сотрудники Росгвардии работают на месте террористического акта в Керчи, где было подорвано самодельное взрывное устройство, сообщил журналистам первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов.



"Те события, которые произошли в Керчи, в полном объёме затрагивают деятельность Росгвардии. Подразделения Росгвардии в объёме всего функционала выполняют задачи по ликвидации последствий совершенного террористического акта. Уже официально Следственный комитет прокомментировал, наши коллеги из органов безопасности", - сказал С.Меликов.



"Причиной гибели и наличия такого большого количества пострадавших в политехническом колледже стал взрыв самодельного взрывного устройства", - подчеркнул он.



С.Меликов добавил, что обстоятельства произошедшего уточняются, на месте происшествия работают оперативные службы.

