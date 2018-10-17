НАТО готово помочь Украине с обеспечением безопасности на складах боеприпасов - Климкин

НАТО готово помочь Украине в вопросе обеспечения безопасности на складах боеприпасов, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"НАТО готово сделать больше. Это значит, что они готовы направить миссию и поделиться дизайном того, как именно должны быть обустроены склады боеприпасов, дать нам советы относительно системы мониторинга контроля и охраны, возможно, помочь с установкой этих систем", - рассказал министр журналистам в среду в Киеве.



П.Климкин подчеркнул, что НАТО готово последовательно помогать Украине в данном вопросе.

