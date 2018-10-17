ЮНИСЕФ поставил в Украину новую партию вакцин от кори

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществил доставку в Украину новой партии вакцин для профилактики кори, паротита, краснухи (КПК) в объеме 392 тыс. доз, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



"По заказу Министерства здравоохранения ЮНИСЕФ за средства государственного бюджета закупил 392 тыс. доз вакцины и доставил в рамках государственной программы иммунизации в ответ на вспышку кори в Украине", – говорится в сообщении.



Согласно информации на сайте ЮНИСЕФ, вакцины производства Merck Sharp & Dohme Corp (MSD, США) поставлены 16 октября.



Как сообщалось, в июле Минздрав зарегистрировал для закупки через международные специализированные организации препарат для иммунопрофилактики КПК "М-М-Р ІІ Вакцина от кори, паротита и краснухи вирусная, живая" производителя MSD.



В октябре ведомство осуществило также регистрацию вакцины индийского производителя "Серум Институт Индии Пвт Лтд."(Serum Institute of India Private Limited). До этого в Украину для иммунопрофилактики кори поставляли Priorix бельгийского производства GlaxoSmithKline (GSK).

