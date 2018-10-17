В Украине в ближайшие дни сохранится теплая погода

В ближайшие сутки, 18 октября, в Украине сохранится сухая и очень теплая погода, которую будет продолжать определять поле высокого атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, на побережье морей до 13°; днем 18-23°. В Киеве в четверг без осадков; температура ночью 8-10° тепла, днем 20-22°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 18 октября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,8 градусов тепла в 1967 году, самая низкая - ночью на отметке 5,3 градусов мороза в 1976 году.



В пятницу, 19 октября, в Карпатском регионе и южной части страны местами пройдет небольшой дождь, на остальной территории - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура воздуха ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днём 17-22°, в западных областях 12-17°.



В Киеве 19 октября - без осадков. Ветер, переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 17-19°.

