Устроивший теракт в керченском колледже студент застрелился
В результате теракта в керченском колледже погибли 18 человек, пострадали 40, сообщил самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов.
"Погибших 18 человек, раненых более 40", - сказал С.Аксенов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
"Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения", - сказал он.
С.Аксенов отметил, что с чем связана трагедия, сказать пока невозможно. "Следственные органы работают, тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже", - сообщил он.
Источник: Интерфакс-Украина
15:48
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