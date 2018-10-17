Устроивший теракт в керченском колледже студент застрелился

В результате теракта в керченском колледже погибли 18 человек, пострадали 40, сообщил самопровозглашенный глава Крыма Сергей Аксенов.



"Погибших 18 человек, раненых более 40", - сказал С.Аксенов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).



"Потенциальный убийца застрелился, покончил с собой. Это студент 4-го курса этого же учебного заведения", - сказал он.



С.Аксенов отметил, что с чем связана трагедия, сказать пока невозможно. "Следственные органы работают, тело убийцы обнаружено в библиотеке на втором этаже", - сообщил он.

