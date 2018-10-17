Израиль поразил 20 целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы

Армия обороны Израиля поразила в среду 20 военных целей в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории еврейского государства. Об этом сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель израильских военных Джонатан Конрикус.



"Мы поразили 20 военных целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел Израиля, - сказал он. - Среди этих целей - тоннель ХАМАС в южной части сектора Газа, производственные площадки для ракет, а также шахту еще одного тоннеля на побережье". Конрикус отметил, что две ракеты, запущенные ночью в среду из сектора Газа по Израилю, - это "ракеты средней дальности местного производства, которые есть в распоряжении только у движений ХАМАС и "Исламский джихад" [террористическая группировка, запрещенная в РФ]. "Мы считаем движение ХАМАС ответственным за ракетную атаку, армия Израиля готова к любому развитию событий ", - добавил он.



Палестинские радикалы в среду ночью выпустили из сектора Газа ракету по 200-тысячному городу Беэр-Шева на юге Израиля. Снаряд, по сообщениям армейской пресс-службы, попал в детскую спальню жилого дома. Мать троих детей до этого - сразу после сирены воздушной тревоги в городе - увела семью в бомбоубежище, поэтому жертв удалось избежать. Вторая ракета из палестинского анклава была запущена на север и упала в море напротив Гуш-Дана, как обозначают в Израиле агломерацию так называемого Большого Тель-Авива, указало государственное радио еврейского государства Kan.



Это был первый ракетный удар по Беэр-Шеве с 9 августа. Ракеты на север в сторону Тель-Авива боевики из сектора Газа на запускали с момента завершения последней военной операции израильской армии "Нерушимая скала" в палестинском анклаве, которая длилась 50 дней в июле-августе 2014 года.



В среду министр обороны Израиля Авигдор Либерман отдал приказ закрыть все КПП на границе с сектором Газа и сократить зону рыболовства в Средиземном море у анклава в три раза - с девяти морских миль (16,5 км) до трех морских миль (5,5 км) в ответ на ракетные обстрелы израильской территории. "Министр обороны Авигдор Либерман приказал закрыть КПП "Эрез" [используется для прохода граждан] и КПП "Керем-Шалом" [используется для грузовых перевозок], а также сократить зону рыболовства у сектора Газа до трех морских миль", - говорится в распространенном пресс-службой минобороны коммюнике.

