В результате нападения на колледж в Керчи погибли 18 человек

В результате нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 18 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.



По его словам, ранены более 40 человек.



17 октября в политехническом колледже Керчи произошел взрыв; очевидцы сообщали о стрельбе. По словам Сергея Аксенова, нападение совершил студент четвертого курса, который в итоге покончил с собой. По неофициальным данным, его звали Владислав Росляков.



Нападение на колледж было квалифицировано как теракт.

