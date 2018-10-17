В результате нападения на колледж в Керчи погибли 18 человек
В результате нападения на политехнический колледж в Керчи погибли 18 человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, ранены более 40 человек.
17 октября в политехническом колледже Керчи произошел взрыв; очевидцы сообщали о стрельбе. По словам Сергея Аксенова, нападение совершил студент четвертого курса, который в итоге покончил с собой. По неофициальным данным, его звали Владислав Росляков.
Нападение на колледж было квалифицировано как теракт.
Источник: Медуза
16:25
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