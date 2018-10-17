Порошенко внес в Раду законопроект об особенностях пользования Андреевской церковью

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская", инициированный президентом Украины Петром Порошенко. Как сообщается на сайте украинского парламента, законопроект №9208 был зарегистрирован 17 октября и определен президентом, как неотложный.



Профильным комитетом определен парламентский комитет по вопросам культуры и духовности.



Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.



Как сообщалось, во вторник представитель президента в Верховной Раде, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко сообщила, что П.Порошенко в ближайшие дни внесет в Верховную Раду предложение передать Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриарху. Позже П.Порошенко подтвердил эту информацию и заявил, что рассчитывает на поддержку народных избранников. По словам президента, этот жест "будет способствовать ускорению получения Томоса".



П.Порошенко отметил, что это будет место, где будут проходить службы Божьи Вселенского патриархата. По словам президента, данное предложение было согласовано с церковными иерархами.



Ранее, 11 октября, по итогам заседания Константинопольского патриархата было принято, в частности, решение восстановить ставропигию Вселенского патриархата в Киеве, "одну из его многих ставропигий в Украине, существовавших здесь всегда".

