Рада повторно рассмотрит санкции к телеканалам

Регламентный комитет Верховной Рады на заседании в среду, 17 октября, решил передать на усмотрение парламента принятие окончательного решения об отмене призыва к СНБО ввести санкции против телеканалов 112 Украина и NewsOne.



"Поступило два предложения от членов комитета. Одно сводилось к тому, чтобы утвердить проект заключения, который был наработан секретариатом комитета. Второе заключалось в том, чтобы дополнительно направить председателю Верховной Рады отдельное письмо, в котором изложить наше видение практики применения требований регламента в части недопущения неличного голосования и практику применения 47, 48 статей", - сказал и.о. председателя регламентного комитета Павел Пинзеник.



В ходе заседания авторы проекта постановления показали видео, которые подтверждают кнопкодавство некоторых народных депутатов во время первого голосования по данному вопросу.



Во время обсуждения отметили, что в случае кнопкодавства, согласно регламенту, реагировать должен спикер Рады сразу после голосования, а регламентный комитет не уполномочен рекомендовать парламенту переголосовать законодательный акт.



Кроме того, на комитете заявили, что согласно регламенту, проект постановления вступает в силу в день принятия, поэтому обращение парламента к СНБО вступило в силу еще 4 октября независимо от подписания или неподписания председателем ВР.

