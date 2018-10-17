Ярмоленко ответил на призыв общаться на украинском

Футболист сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на призыв давать интервью на украинском языке.



Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.



"Каждый должен разговаривать на том языке, на котором он хочет разговаривать. Я могу общаться с вами на украинском языке, могу — по-русски. Главное для меня не это, а то, что находится в сердце. Важно, чтобы каждый любил свою страну в сердце, а не говорил те или иные вещи на камеру. Я люблю Украину всем сердцем, мне безразлично, кто и что говорит обо мне и то, на каком я языке общаюсь", – сказал Ярмоленко.



Ранее директор департамента "Динамо" по работе со СМИ Николай Несенюк, призвал Ярмоленко давать отечественным журналистам интервью на украинском, поскольку он начал общаться с британскими СМИ на английском.

