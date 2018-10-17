В отношении саудовского генконсула в Стамбуле открыто расследование в Эр-Рияде

Саудовские власти в среду инициировали расследование в отношении генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммеда Утайби на фоне расследования об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщают саудовские СМИ.



Отмечается, что М.Утайби снят со своего поста.



При этом СМИ не сообщают, в связи с какими нарушениями связанно расследование в отношении него.



Дж.Хашкаджи, работающий обозревателем американского издания "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет расследование инцидента с пропажей журналиста.



В Эр-Рияде отвергают любые подозрения в причастности к исчезновению журналиста.

