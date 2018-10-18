Вышел трейлер новой драмы с Кирой Найтли

В Сети был опубликован трейлер драмы "Последствия", главную роль в котором исполняет Кира Найтли. Ролик появился на YouTube-канале Fox Searchlight.



По сюжету фильма, английский полковник Льюис Морган становится временным мэром Гамбурга. Вместе со своей супругой Рэйчел он поселяется в доме, где обитает немецкий архитектор. Через некоторое время между архитектором и Рэйчел вспыхивает роман.



Помимо Найтли в фильме также снимаются Джейсон Кларк ("Терминатор: Генезис"), Александр Скарсгард ("Большая маленькая ложь") и другие. Режиссером картины выступил Джеймс Кент.





