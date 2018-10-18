Мэй допустила возможность продления Brexit на несколько месяцев

В связи с нынешней ситуацией вокруг Brexit возможен вариант с продлением переходного периода после начала выхода страны из ЕС, заявила журналистам премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, прибывшая на саммит ЕС.



"На этой стадии есть идея - создать вариант с продлением периода реализации (соглашения по Brexit - ИФ) на некоторое количество месяцев, и это будет вопрос только месяцев", - приводит ее слова телеканал Sky News.



"Однако дело в том, что этот вариант, как ожидается, не будет задействован, потому что мы работаем над гарантиями того, что будущие отношения (между Великобританией и ЕС - ИФ) будут установлены к декабрю 2020 года", - пояснила Т.Мэй.



Она повторила, что переходный период в рамках Brexit завершится в декабре 2020 года.



Накануне Т.Мэй заявляла, что высоко оценивает прогресс в вопросе согласования выхода страны из Евросоюза, однако для достижения соглашения предстоит проделать много работы.



В среду западные СМИ также сообщали со ссылкой на дипломатов, что ЕС готов на год продлить сроки переходного периода после выхода Великобритании из состава объединения.



Великобритания официально выйдет из состава ЕС 29 марта 2019 года. Великобритания может выйти из состава ЕС после согласования всех договоренностей по будущим отношениям; также Великобритания может покинуть союз без достижения сделки с ЕС.

