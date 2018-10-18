Станция метро "Святошин" закрыта до конца года

Капитальный ремонт станции метро “Святошин” продлится до 31 декабря 2018 года. Об этом говорится в приказе Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, передает УНН.



“Ремонт станции метро ”Святошин“ продлен до конца этого года”, — говорится в сообщении.



Предварительно планировалось, что ремонт станции будет завершен в конце сентября, впрочем из-за сложности работ подрядчику потребовалось больше времени на их выполнение. Как напомнили в КП “Киевский метрополитен”, на “Святошино” внедряется пилотный проект по устройству лифтов.



Кроме того, в рамках ремонта станции предусмотрены:



замена архитектурного убранства вестибюлей, платформы и подземных переходов;

замена электрооборудования, электрических и слаботочных кабелей, сантехнического оборудования, системы отсчета времени;

замена окон касс и входных / выходных групп дверей типа “Метро”;

замена систем автоматического прохода пассажиров, кабин контроллеров;

замена отделки накрытия 6 выходов из подземного перехода;

замена гранитного покрытия лестничных маршей 6 выходов из подземного перехода;

работы по гидроизоляции станции;

замена устройств теленаблюдения, оповещения, пожарной и охранной сигнализации, приборов освещения;

устройство тактильных полос для людей с нарушениями зрения;

замена пассажирской навигации и тому подобное.



Также предусмотрено благоустройство прилегающей к станции метро территории.

