В Киеве после подачи горячей воды произошло более 120 прорывов труб

В Киеве возобновили работу все котельные. После начала подачи воды произошло множество прорывов труб. Об этом сообщил замглавы КГГА Петр Пантелеев, информирует пресс-служба ведомства в среду, 17 октября.



По его словам, в данный момент в работе аварийных бригад более 120 повреждений сети, поэтому в некоторых домах может временно отсутствовать горячее водоснабжение.



По информации чиновника, больше всего повреждений в Подольском и Оболонском районах.



Причиной такого большого количества повреждений труб называют долгое отсутствие горячей воды, которое вызвало коррозию.

