Италия не поддержит продление санкций против РФ - Сальвини
Правительство Италии не поддержит продление санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает DW.
Такое заявление сделал итальянский вице-премьер Маттео Сальвини во время визита в Москву. Он пообещал "сделать все", чтобы прекратить или по крайней мере избежать автоматизма в продлении санкций в отношении России, которые он назвал "капризом".
"Если нас попросят подтвердить, мы скажем нет", - заверил Сальвини.
Он также упрекнул ЕС в том, что тот ввел санкции в отношении России за "якобы нарушение против Украины", но при этом не предпринял никаких действий против Турции, оккупировавшей северную часть Кипра.
Источник: Вести
14:44