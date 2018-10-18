Италия не поддержит продление санкций против РФ - Сальвини

Правительство Италии не поддержит продление санкций Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает DW.



Такое заявление сделал итальянский вице-премьер Маттео Сальвини во время визита в Москву. Он пообещал "сделать все", чтобы прекратить или по крайней мере избежать автоматизма в продлении санкций в отношении России, которые он назвал "капризом".



"Если нас попросят подтвердить, мы скажем нет", - заверил Сальвини.



Он также упрекнул ЕС в том, что тот ввел санкции в отношении России за "якобы нарушение против Украины", но при этом не предпринял никаких действий против Турции, оккупировавшей северную часть Кипра.

