Мейвезер назвал Нурмагомедову правила, по которым он согласится на бой

Американский боксер Флойд Мейвезер назвал условие поединка с российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым



Об этом сообщает TMZ.



По словам Мейвезера, бой должен состояться по правилам бокса.



"Мы можем организовать такой бой. Бокс или ММА? Хабиб меня вызвал, поэтому он должен прийти в мой мир. Только бокс - игра по моим правилам. Он сказал, чтоуложил Макгрегора, а я не смог. Ну что же, приходи в бокс - и я уложу тебя спать. За бой с Хабибом я заработаю больше, чем за бой с Конором, будет около $200 млн", - сказал Мейвезер.



Хабиб Нурмагомедов вызвал Флойда Мейвезера на бой через Instagram, после победы над Конором Макгрегором.



Нурмагомедов, несмотря на угрозы оставить UFC, продолжит выступления в ведущей организации по смешанным единоборствам.

