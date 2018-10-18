Немецкие спецслужбы предотвратили теракт ИГ

Немецкие спецслужбы предотвратили теракт, который готовили боевики «Исламского государства» в Берлине. Целью террористов был музыкальный фестиваль, сообщает газета Berliner Zeitung.



Правоохранительные органы сообщили об успехе операции длиной в год. Крупномасштабная атака, по замыслу террористов, должна была произойти в 2016 году.



Для ее исполнения в страну должны были въехать три террористические ячейки. Центральную роль в планировании теракта играла семейная пара из Германии, осенью 2015 года переехавшая в Сирию. На злоумышленников удалось выйти благодаря тому, что Марсия М., немка, принявшая ислам, искала в интернете невест для террористов. Находясь в сирийской Ракке, она писала женщинам в северную Германию. Одна из них оказалась сотрудницей Федеральной службы защиты конституции Германии.



Спецслужбы стали следить за сообщениями в чатах сторонников ИГ и смогли предотвратить теракт на ранних этапах. Как пишет издание, немаловажную роль в этом сыграл разгром ИГ в Сирии и Ираке. И Марсия М., и ее муж Огуз Г. сдались в октябре 2017 года при взятии Ракки и в данный момент находятся в курдской тюрьме на севере Сирии.

