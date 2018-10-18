Андреевская церковь остается в собственности государства - Парубий

Андреевская церковь передана в постоянное пользование Вселенскому Патриархату и, при этом, остается в собственности государства Украина.



На этом акцентировал Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания парламента в четверг, сообщает корреспондент Укринформа.



"Хотел бы снять определенные предостережения. Принятие данного закона является историческим событием. Сегодня своим решениям Верховная Рада восстанавливает Ставропигию Вселенского Патриарха в Киеве, которая будет исполнять роль резиденции Всесвятейшого Патриарха Варфоломея, и представительством Вселенской Константинопольской Церкви станет Андреевский храм на Андреевском спуске в Киеве. Тот, кто говорит, что мы отдаем Вселенской Патриархии нашу государственную собственность, он или говорит неправду, или просто повторяет московские фейки. Андреевская церковь остается в собственности государства - подчеркиваю это. Мы восстанавливаем историческую справедливость и возвращаем Ставропигию Церкви - Матери - Вселенской Патриархии в Киеве. Здесь нет никакого межцерковного конфликта", - объяснил Парубий.



По его словам, эту инициативу поддержали все иерархи Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Автокефальной Православной Церкви и даже часть епископов Московского Патриархата в Украине, которые поддерживают создание Единой Поместной Украинской Православной Церкви.



Он напомнил, что 11 октября в своем решении Синод Вселенской Патриархии вторым пунктом отметил о восстановлении Ставропигии Вселенского Патриарха в Киеве.



"Вселенская Патриархия в разное время, по подсчетам историков, имела до 20 различных ставропигий на своей канонической территории на землях Украины-Руси. Самые известные среди них: Успенская Киево-Печерская Лавра, Успенское братство во Львове, Межигорский Преображенский монастырь, Киевское Богоявленское братство, Манявский монастырь", - добавил спикер.



Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 18 октября приняла закон, согласно которому Андреевская церковь передается в безоплатное постоянное пользование Вселенскому Патриархату. За принятие президентского проекта закона № 9208 за основу и в целом проголосовали 237 народных депутатов при минимально необходимых 226. Законом определено, что решение относительно передачи в пользование Андреевской церкви будет способствовать ускорению получения Томоса - признания Всемирным Православием поместной Православной Церкви Украины.

