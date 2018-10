Times: «российские интернет-тролли» пытались повлиять на американцев с помощью Brexit

Опубликованный социальной сетью Twitter архив контента «российских фейковых аккаунтов» показал, что в день голосования по вопросу Brexit в Великобритании «интернет-троллями» велась кампания по продвижению идеи выхода страны из Европейского Союза (ЕС) — к такому выводу пришли аналитики из Atlantic Council, пишет The Times.



Таким образом «интернет-тролли», которых связывают с Россией, продвигали кампанию по дезинформации с помощью хэштега #ReasonsToLeaveEU (#ПричиныПокинутьЕС). Как заявили в аналитическом центре, его использовали 1,1 тыс. раз в день референдума по Brexit в 2016 году. При этом эксперт Atlantic Council Бен Ниммо отмечает «скоординированность действий» фейковых аккаунтов, направленную на то, чтобы вывести данный хэштег в тренды социальной сети.



17 октября социальная сеть Twitter опубликовала архив, включающий более девяти миллионов сообщений, опубликованных c 3 841 фейковых аккаунта в период с 2013 по 2018 год. Фейковые аккаунты связывают с российским «Агентством интернет-исследований». Помимо этого, соцсеть опубликовала около миллиона сообщений, принадлежащих 770 фейковым аккаунтам, которых связывают с Ираном.



Как пишет Times, «российская кампания по дезинформации» включала «исламофобские» посты после террористических атак в Великобритании.



В Atlantic Council объясняют, что российская кампания по дезинформации по основным британским событиям была направления на «поляризацию» жителей США. Например, аккаунты, выдававшие себя за правых после терактов на Лондонском мосту и стадионе «Манчестер-арена», «демонизировали мусульман», а продвигающие идеи Brexit — атаковали глобалистов, пишет газета.



Как отмечает The Guardian со ссылкой на исследовательскую лабораторию в области цифровой судебной экспертизы в Вашингтоне (DFRLab), обе кампании — и российская, и иранская — были направлены на американцев, однако их «оппортунистический» характер показал, что и другие попали под удар. В вашингтонской аналитической лаборатории отметили, что «российские интернет-тролли» использовали техники подлинной онлайн-активности, что впоследствии затруднило способность отличить их от настоящих аккаунтов.



Однако кампания по дезинформации не ограничивалась твиттером, пишет The Guardian. Ранее газета провела расследование, которое показало, что российские фейковые аккаунты были процитированы в около 100 новостях британских СМИ «неизвестными авторами», которые использовали их в качестве примера общественного мнения или юмора, говорится в материале.