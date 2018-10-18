Трагедию в Керчи власть РФ будет использовать для давления на нелояльных к режиму людей в Крыму – Чубаров

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что российская власть будет использовать трагедию со стрельбой в политехническом колледже в г.Керчь (оккупированный Крым) для давления на нелояльных кремлевскому режиму людей, в том числе, крымских татар.



"В лице этого подростка, который стал убийцей, мы видим продукт путинского режима и правление его эпохи. Почему это произошло в Крыму? Потому что на оккупационной территории российская пропаганда достигает наиболее агрессивных форм", - сказал Р.Чубаров в кулуарах Верховной Рады, сообщает пресс-служба БПП в четверг.



По его словам, РФ каждый день "вбивает" в голову людей ненависть к Украине. "Если мониторить крымские СМИ, то там пропагандируется ненависть к Украине, крымским татарам", - отметил Р.Чубаров.



Нардеп также допустил, что силовые органы РФ под предлогом недопущения подобных случаев будут направить свои репрессии против крымских татар.



"А также против других людей, которые, с точки зрения оккупантов, являются нелояльными к оккупационному режиму. Поэтому в ближайшее время будет наращивание различных форм давления на крымских татар вплоть до задержания", - спрогнозировал Р.Чубаров.

