Турчинов поручил усилить киберзащиту ресурсов ЦИК перед выборами

Центральной избирательной комиссии, Государственной службе специальной связи и защиты информации, Службе безопасности Украины и Национальной полиции поручено усилить защиту, в частности кибернетическую, ресурсов ЦИК накануне президентских и парламентских выборов в Украине.



Такое решение было принято на заседании Национального координационного центра кибербезопасности с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, передает УНН со ссылкой на его персональный сайт.



“Центральной избирательной комиссии, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, Службе безопасности Украины, Национальной полиции Украины поручено создать межведомственную рабочую группу для обеспечения надежного и безопасного функционирования Единой информационно-аналитической системы ”Выборы“ при проведении очередных выборов Президента Украины и народных депутатов Украины в 2019 году”, — говорится в сообщении.



Силовым структурам, как отмечается на сайте Турчинова, отвечающим за киберзащиту и кибербезопасность, поручено обеспечить своевременное выявление, предотвращение и локализацию возможных киберинцидентов и кибератак на информационные системы и государственные электронные информационные ресурсы ЦИК.



Национальной полиции поручено обеспечить надлежащую охрану телекоммуникационного оборудования и телекоммуникационных сетей, необходимых для осуществления обмена данными между центральным узлом и отдельными региональными органами администрирования Государственного реестра избирателей.



Также, как отмечается, определены задачи по модернизации и обновлению комплексной системы защиты информации Автоматизированной информационно-телекоммуникационной системы “Государственный реестр избирателей” и Единой информационно-аналитической системы “Выборы” с применением для защиты информации, передаваемой в системах, современных средствах криптографической защиты информации и тому подобное.



Поручено также оказать методическую и практическую помощь Секретариату ЦИК по надлежащей защите официальных интернет-сайтов Центральной избирательной комиссии, провести соответствующую подготовку и обучение задействованного в работе системы персонала.

