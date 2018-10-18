Кубив рассказал о переговорах с Лондоном по торговым отношениям после Brexit

На сегодняшний день Украина и Великобритания находятся в процессе неформальных консультаций относительно торговых отношений после завершения Brexit, которые могут перейти в официальные переговоры после завершения внутреннего согласования позиций. Об этом сказал в эксклюзивном интервью УНН первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.



"В Аргентине я встречался с министром торговли, тогда еще Грегом Хэндсом. И та встреча была очень позитивной. Вторую встречу с министром торговли Великобритании я имел на прошлой неделе в Лондоне. Это была базовая встреча относительно начала работы. Мы находимся в процессе неформальных консультаций с британской стороной, которые сразу могут быть трансформированы в официальный переговорный процесс после завершения внутреннего согласования позиции у нас и в Великобритании", - рассказал первый вице-премьер.



В то же время Кубив подчеркнул, что формирование условий между нашей страной и Великобританией базируется на принципах выгоды двух стран.



"Но, учитывая то, что Великобритания выходит из ЕС, а мы в зоне свободной торговли с ЕС, то это будет зависеть от условий выхода Британии из ЕС. В этой ситуации это будет первая позиция. Вторая позиция: восстановление двусторонних экономических отношений Украины и Великобритании будет базироваться на попытке сохранить все преференциальные условия торговли для Украины. Сейчас хочу сказать, что рассматривается подход к новому соглашению, которое базировалось бы на положениях соглашения ассоциации между Украиной и ЕС ", - подчеркнул чиновник.



Однако, по его словам, если Великобритания захочет дополнительно определенные вещи, то это вопрос договоренностей и определенной позиции.



При этом, отметил Кубив, Великобритания отнесла Украину к приоритетным странам, с которыми она хочет торговать на преференциальных условиях.



"Вот на базе ЗСТ с ЕС и приоритетности Украины будем вести переговоры", - резюмировал первый вице-премьер.

