Подруга керченского стрелка рассказала о возможных мотивах убийства

Подруга Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в политехническом колледже Керчи, рассказала, что над ним издевались другие студенты. Об этом в четверг, 18 октября, сообщает передает RT.



"Владислав постоянно говорил мне, что он часто ссорился с окружающими. Он рассказывал, что потерял доверие к людям, когда его одногруппники начали унижать его за то, что он не такой, как все", – сказала девушка.



По ее словам, Росляков говорил, что не хочет жить из-за издевательств, и хочет отомстить студентам. Также она рассказала, что молодой человек занес ее в черный список, когда они прекратили общаться. "Когда мы с ним общались, все было хорошо. Он был добрый и отзывчивый, помогал мне, когда было плохо. Мне жалко людей, которых он застрелил, и мне очень жаль, что он покончил жизнь самоубийством. Он был очень хорошим другом", – сказала она.



Студенты колледжа, комментируя нападение на учебное заведение, сообщили, что пронести оружие в здание мог кто угодно, поскольку рамка металлоискателя при входе была отключена. "Если ты из колледжа, можно было заходить без досмотра" – рассказал ФАН студент третьего курса Алексей.

