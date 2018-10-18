Климкин: Цель России - фрагментация Украины и ее ослабление

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убеждён, что Россия не стремится привести к власти пророссийские политические силы в результате выборов в Украине, ее целью является фрагментация Украинского государства.



"Можно сколько угодно спекулировать на том, кого Россия хотела бы привести к власти в результате выборов. Я фундаментально не верю, что Россия верит в создание более пророссийской реальности здесь. Я на 100% уверен, что цель России - это фрагментация Украины и ее ослабление", - сказал глава МИД, выступая на Национальном экспертом форуме в Одессе в четверг.



По его словам, только такой вариант в перспективе даст России может дать шанс контролировать ситуацию в Украине.

