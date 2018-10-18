В Украине в пятницу еще сохранится сухая и теплая погода, в субботу похолодает

В Украине в пятницу, 19 октября, еще сохранится сухая и теплая погода, но дневная температура станет ниже, особенно на западе страны, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не ожидается. Ночью и утром в Украине, кроме южных и восточных областей, местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 17-22°, на Закарпатье и Прикарпатье местами 11-16°.



В Киеве 19 октября без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер слабый. Температура ночью 6-8° тепла, днем около 20°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 октября самая высокая температура днем была 21,2° в 1957 году, самая низкая ночью -4,5° в 1976 году.



В Украине в субботу, 20 октября, также без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.



Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, на юге и востоке до 20°.



В Киеве 20 октября без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 13-15°.

