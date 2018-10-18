Путин назвал условие применения ядерного оружия

Россия применит ядерное оружие только после того, как удостоверится, что кто-то наносит удар по ее территории аналогичным способом. Об этом на заседании дискуссионного форума «Валдай» заявил российский президент Владимир Путин.



«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют», — сказал глава государства.



Путин также напомнил, что в концепции военной доктрины России нет превентивного ядерного удара, и Москва, по его словам, не может инициатором «всемирной катастрофы», чем является применение ядерного оружия.



В октябре российские вооруженные силы провели учения стратегических ядерных сил. Были задействованы сухопутные силы, флот и авиация, в частности стратегические ракетоносцы и бомбардировщики.



В военной доктрине России содержится тезис о том, что недопущение ядерного военного конфликта, как и любого другого военного конфликта, положено в основу военной политики страны. Также в документе сказано, что «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и других видов оружия массового

поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». Решение о применении ядерного оружия принимает президент России.

