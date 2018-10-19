Японские православные будут следовать решению РПЦ о Константинопольском патриархате

Японская православная церковь (ЯПЦ) будет следовать решению Священного синода Русской православной церкви о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом. Об этом в четверг уведомил ТАСС секретариат Общего отдела ЯПЦ.



"Мы получили извещение о решении Священного синода, - говорится в сообщении секретариата. - Японская православная церковь - автономная церковь, которая входит в состав Московского патриархата. Поэтому, естественно, мы будем следовать его решениям".



Константинопольский патриархат на заседании своего синода 9 - 11 октября заявил о решении предоставить автокефалию церкви на Украине и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также было решено снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине - Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. Кроме того, было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата.



В ответ Священный синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение (совместное служение литургий) с Константинопольским патриархатом.



Японская православная церковь была основана в 1870 году русским миссионером Николаем Касаткиным, который перевел на японский язык Библию и построил первый в Японии православный храм. В 1970 году святитель Николай Японский был причислен к лику святых. В том же году РПЦ даровала автономию Японской православной церкви. В настоящее время число ее прихожан составляет более 36 тыс. человек.



