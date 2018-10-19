Вышел проморолик триллера "Время возмездия" с Кидман

В Сети был опубликован трейлер фильма "Время возмездия", главную роль в котором исполнила Николь Кидман.



По сюжету триллера, детектив Эрин Белл в молодости работала под прикрытием в одной из калифорнийских преступных банд. Ее миссия тогда закончилась провалом. В итоге, спустя много лет подпольный лидер вновь выходит на Белл, и вынуждает ее заняться былым делом.



В фильме также снимаются Себастьян Стэн, Фил Хэй и Мэтт Манди. Режиссером выступила Карин Кусами.



Премьера фильма ожидается 25 декабря этого года.







