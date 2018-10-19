Кофеин спасает от неприятного заболевания кожи

Если ежедневно выпивать по четыре чашки кофе, то можно снизить риск розацеа, установили сотрудники Университета Брауна. Это хроническое рецидивирующее заболевание кожи, проявляемое покраснением, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, образованием папул, пустул и отеком. Как отмечает The Daily Mail, любовь к кофе сокращала частоту появления воспалительных реакций на 20%.



У кофе есть противовоспалительные свойства. Также он сужает кровеносные сосуды, что уменьшает визуально покраснение. Важно: сейчас нет официально признанных лекарственных средств против розацеа. Последнее же исследование доказывает, что кофеин может реально работать.



Ученые проанализировали на примере более 82000 человек состояние здоровья и частоту потребления напитков и продуктов с кофеином (кофе, чая, газированных напитков, шоколада). Фиксировалось и потребление кофе без кофеина. Что касается частоты потребления кофеина, то показатели разнились от "никогда" до 6 порций кофе и более в день. Лучше всего себя чувствовали люди, потреблявшие больше всего кофе (минимум 4 порции). Кофе без кофеина не работал.

