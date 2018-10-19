Новые презервативы делают секс намного приятнее

Ученые из Бостонского университета разработали самосмазывающийся презерватив, который выделяет смазку при контакте с биологическими жидкостями. Он сохраняет свои свойства на протяжении 1000 фрикций, пишет The Daily Mail.



Для сравнения: обычный презерватив начинает высыхать через 600 фрикций. Среднестатистический половой акт длится около 5 минут и включает от 100 до 500 фрикций. По мнению изобретателей, новые презервативы должны быть более привлекательными для людей, ведь многие жалуются на сухость и раздражение после использования обычных презервативов.



Чтобы добиться желаемого эффекта, ученые покрыли латекс субстанцией, которая становится особо скользкой при контакте с водой. При этом формируется мощная химическая связь между субстанцией и поверхностью презерватива. И она сохраняется пока остается лубрикация. Такой презерватив сокращает трение на 53%.

