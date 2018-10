NYT: Саудовская Аравия обвинит в гибели журналиста советника наследного принца

Власти Саудовской Аравии обсуждают возможность обвинить в гибели журналиста Джамаля Хашогджи генерала Ахмеда Ассири — высокопоставленного сотрудника саудовской разведки и советника наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на три источника, осведомленных о планах саудовских властей.



Эр-Рияд планирует заявить, что Ассири получил от Мухаммеда бин Салмана устное поручение похитить Хашогджи из Турции и доставить его для допроса в Саудовскую Аравию. Но генерал либо неправильно понял инструкции наследного принца, либо превысил свои полномочия — и убил журналиста.



Эта версия поможет снять с Мухаммеда бин Салмана подозрения в причастности к гибели журналиста, отмечает The New York Times. Ассири начал работать в разведке только в прошлом году; по данным издания, саудовские власти заявят, что в операции с Хашогджи он хотел «проявить себя».



Джамаль Хашогджи пропал во время визита в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. СМИ со ссылкой на данные турецкой разведки утверждают, что журналиста пытали и убили сотрудники саудовских спецслужб.



Эр-Рияд сначала заявлял, что Хашогджи свободно покинул консульство, но позже начал расследование пропажи журналиста. CNN заявил, что саудовские власти готовятся официально признать его гибель, заявив, что она стала результатом допроса, «который пошел не так».