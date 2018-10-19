Отопительный сезон в Днепре начнется 22 октября

Городской голова Днепра Борис Филатов подписал распоряжение о начале отопительного сезона в городе 22 октября.



Как сообщили журналистам в пресс-службе городского головы, соответствующее распоряжение № 1436-р было подписано 19 октября.



"Сразу после выходных все коммунальные предприятия и организации, эксплуатирующие коммунальные и производственно-отопительные котельные и тепловые сети города, проведут пуск объектов теплоснабжения с подачей тепловой энергии для отопления и поставок горячей воды потребителям", - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

