В свой день рождения «Интер» подарит миллионам зрителей большой праздничный концерт

20 октября «Интер» отметит свое 22-летие. К этой дате телеканал подготовил большой праздничный концерт «Интер. Один на всех. Миллионам наших зрителей посвящается», который покажет в эфире в день рождения, 20 октября, в 20:30.



«Основная идея концерта отражена в его названии, – говорит Анна Безлюдная, руководитель Inter Media Group. – В этот день, 22 года назад, появился «Интер» – канал, ставший сейчас уже общественным явлением, вопреки или благодаря обстоятельствам, которые возникли в нашей стране в последние несколько лет. Мы очень точно понимаем наших зрителей. Мы очень благодарны людям за их отношение, за отзывы в соцсетях, за их искреннюю реакцию после резонансных проектов и больших концертов. Если бы не их поддержка, вполне возможно, мы не смогли бы делать такие большие и крутые вещи, которые делаем. Мы благодарны нашим зрителям, и именно это хотим сказать нашим концертом».



Поздравлять телеканал с днем рождения будут Ирина Билык, Таисия Повалий, Ани Лорак, Loboda, Олег Винник, Виталий Козловский, Мила Нитич, Alekseev, Наталья Гордиенко, Влад Сытник, Наталья Валевская, Владимир Гришко, Артем Позняк, Вадим Олейник, Иван Березовский, группы «Авиатор», «Братья Карамазовы», Open Kids, «Анна-Мария», трио «Парадиз».



Ведущие праздничного вечера – Анастасия Даугуле и Андрей Доманский – будут говорить о важных событиях, которые находят отражение в эфире, об отношениях со зрителями, о героях проектов, о талантливых людях, которые прославляют нашу страну. Некоторые из них находились во время съемок концерта в зрительном зале: легендарные спортсмены Альбина и Ирина Дерюгины, Стелла Захарова, Яна Клочкова, Владислав Ващук, академик Петр Толочко. Во время концерта ведущие вспомнили о достойных и светлых людях, которых с нами уже нет. Один из них – Кузьма Скрябин – талантливый музыкант, неординарная личность и ведущий телеканала «Интер», который дал шанс многим молодым артистам. Во время праздничного концерта на сцену выйдут участники проекта «Шанс», а сегодня – известные исполнители.



В концерте прозвучат песни разных лет, любимые миллионами слушателей. Среди них – музыкальные произведения из знаменитых кинофильмов, песни, которые исполняли Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Алла Пугачева. Таисия Повалий споет легендарную «Червону руту». В исполнении Натальи Гордиенко прозвучит «Нас бьют, мы летаем». Группа «Анна-Мария» вспомнит «На трибунах становится тише», а Виталий Козловский исполнит песню «Этот мир придуман не нами».



Не пропустите большой праздничный концерт «Интер. Один на всех. Миллионам наших зрителей посвящается» – в субботу, 20 октября, в 20:30 на телеканале «Интер»!

