Главный переговорщик ЕС по Brexit назвал возможную причину провала переговоров

Вопрос статуса сухопутной границы между Великобританией и Ирландией может стать причиной конечного провала переговоров между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Соединенного Королевства из Евросоюза (Brexit). Об этом заявил в пятницу главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, выступая в эфире радиостанции France Inter.



Говоря о ходе переговоров с британской стороной, Барнье подчеркнул, что одним из главных препятствий на пути к достижению компромисса остается вопрос сухопутной границы между Соединенным Королевством и Ирландией. "Я хочу добиться соглашения, работаю над этим, поскольку это в общих интересах, но остается еще очень серьезная проблема - гарантировать, чтобы в Ирландии не было границы, поскольку это одно из условий мира и стабильности на острове после трагического прошлого", - добавил политик.



Как он признал, в конечном счете отсутствие договоренности по ирланскому вопросу может стать причиной провала переговоров ЕС и Великобритании в целом. "Мой ответ - да", - сказал политик комментируя вопрос о возможной неудаче переговорного процесса из-за Ирландии. "Все это сказали, я говорю от лица всех 27 глав государств и правительств ЕС. Внутри Евросоюза существует единогласие относительно того, что в договоре, который я должен буду представить, этот вопрос [Ирландии] должен быть серьезно урегулирован с британцами", - добавил Барнье.

