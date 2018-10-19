Русская зарубежная церковь разрывает общение с Константинополем

Русская православная церковь за границей заявила о разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом из-за его действий на Украине.



"В ситуации, когда самой природе канонического православия наносятся тяжелейшие оскорбления, Архиерейский Синод РПЦЗ не имеет иного выбора, как с глубокой скорбью, но и с полной убежденностью объявить о своем согласии с решением Священного Синода Московского патриархата, которым признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне", - говорится в заявлении Архиерейского Синода РПЦЗ, опубликованном на ее сайте.



Как следует из документа, разрыв с Константинополем будет продолжаться до тех пор, "пока эта древняя и некогда славная Церковь-Сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти, ей будто бы принадлежащих, не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония".



Таким образом, говорится далее, пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство РПЦЗ не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой Церкви сослужить в храмах РПЦЗ. Также мирянам не дозволяется причащаться в храмах Константинопольского патриархата. Кроме того, РПЦЗ не будет принимать участие в богословских церковных собраниях, которые возглавляют или сопредседателями которых являются архиереи и священники Константинополя.



С 2007 года РПЦЗ является самоуправляемой частью Русской православной церкви.

