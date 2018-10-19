Отопительный сезон в Одессе начнется с 22 октября

Сегодня мэр Одессы подпишет распоряжение о начале отопительного сезона 2018-2019 годов. Официально его начнут с 22 октября. Об этом во время брифинга сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства ОМР Сергей Агуца, передает корреспондент УНН.



Сейчас представители ПАО "Одессагаз" в течение следующих 5 дней будут заниматься распломбированием газовых счетчиков в 144 котелен. После этого этапа начнется отпуск тепловой энергии в приоритетности: детские сады, школы, больницы.



"Если в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет составлять менее + 8 С – начнется теплоснабжения в жилые дома одесситов", – отметил Агуца.



В общем, как уточнил Агуца, тепловой комплекс Одессы готов к началу отопительного сезона. К началу отопительного сезона проведены две гидравлические проверки теплосетей. Подготовлены все жилые дома различных форм собственности к подаче тепла.



"В систему центрального отопления подключены 3833 жилых домов, 123 дошкольных учреждений, 146 школ, 114 медицинских учреждений, 55 учреждений культуры, 8 – спортивных, 11 – социальных и 21 училище. Все они проверены и готовы к началу отопительного сезона", – добавил Агуца.



Отметим, в этом году на ремонт тепловых сетей Одессы из городского бюджета выделили 220 млн грн.

